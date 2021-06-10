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阿里巴巴正研發無人物流卡車 將投入1000輛物流無人車到校園和社區

環球政經 15:59 2021/06/10

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阿里巴巴兼物流子公司菜鳥CTO程立今（10日），在《2021全球智慧物流峰會》演講時宣布，阿里巴巴的達摩院和菜鳥已開始研究無人物流卡車，未來一年菜鳥將投入1000輛物流無人車「小蠻驢」到校園和社區。

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內媒報道，程立在會上表示：「無人駕駛技術正在成為數字時代的一項核心技術，我們相信未來全鏈路的無人物流配送也能實現產品化、實用化，成為數字物流的重要生產工具。」他又稱，阿里巴巴未來將在自動駕駛領域持續科技投入提升客戶體驗。

菜鳥數據顯示，目前「小蠻驢」已在15家高校運營，服務了30萬師生，單輛車每天最多可以配送500個包裹。

【阿里巴巴9988】阿里雲宣布投入10億美元 未來三年培訓逾百萬數碼科技人才【下一頁

「小蠻驢」是阿里巴巴旗下阿里雲第一款自動物流機械人，主要針對補齊快遞配送「最後一里」，單次充電可遞送約100公里距離，單趟最多可送約50個包裹，其中採用自駕導航系統則可配合人工智慧運算，在人車混行路況正確判斷最佳行進路線。

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撰文 : 陳楚琨

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