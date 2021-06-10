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【東京奧運】日本倘取消 經濟損失高達1275億

環球社會熱點 14:47 2021/06/10

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日本有研究發現如決定取消東京奧運，日本隨時要面臨高達1.8萬億日圓（約1,275億港元）的經濟損失。

距離日本東京奧運開幕尚有1個半月，日本國内要求取消東京奧運的呼聲愈來愈高，但國際奧委會與日本政府堅持如期舉辦東京奧運。日本有研究發現如決定取消東京奧運，日本隨時要面臨高達1.8萬億日圓（約1,275億港元）的經濟損失。

【東京奧運】6月中起為7萬義工接種疫苗 擴大接種對象 【下一頁】

國際奧委會（IOC）與日本政府的官方説法指，東京奧運可能是部分多年訓練的運動員最後一次參加奧運的機會，直接取消對他們而言未免太殘酷，卻避談取消東奧的經濟損失。

但實際上如直接取消東京奧運，國際奧委會和主辦方的損失是以數十億美元計。日本官方數字指東京奧運總經費達154億美元（約1,201億港元），但政府審計數字指實際經費遠高於此。

根據野村綜合研究所經濟學家木内高秀近期的研究，日本取消東京奧運的成本料高達1.8萬億日圓。

【東京奧運】傳媒需接受GPS監控 不准離開指定場所 【下一頁】

日本政府禁止外國觀眾入場觀賽，已損失約8億美元（約62.4億港元）的門票收入。而日方取消東奧將需要向日本贊助商賠償，金額達33億美元（約257.4億港元）。

至於IOC更幾乎不可能宣布取消東奧。IOC近75%的收入來自出售奧運會轉播權，另外18%來自15間頂級贊助商。如果東奧被取消，IOC料損失約35至40億美元（約273億至312億港元）的轉播收入。

但木内指出如東京奧運爆發超級傳播事件，導致日本要再次頒布緊急狀態所造成的損失，將遠遠高於取消東京奧運的損失。

只有IOC才有權取消奧運，如日方通過對海外旅客實施嚴格出入境限制等方式，導致東奧無法舉行，日方需要承擔IOC因第三方索賠而造成的一切損失，專家料索賠金額將以數十億美元計。

責任編輯：鄭錦玲

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