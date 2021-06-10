【大灣區就業】大灣區青年就業計劃多創科職位　市場營銷相關學歷　游戲互聯網營銷員月薪最高可獲3.5萬元

▲ 有科技公司「龍悅網絡」招聘「游戲互聯網營銷員」，工作地點於深圳，薪酬最高可獲3.5萬元。

港府為鼓勵和支持本地年輕人到大灣區就業，推出了「大灣區青年就業計劃」。該計劃下須以不低於月薪18,000元，聘請目標畢業生，政府則發放給企業每人每月10,000元的津貼，為期最長18個月。勞工處上載相關的專題網站，給一眾參加計劃的僱主及僱員，互相尋找合適的目標。

雖然最低月薪為18,00元，但在網站上顯示不少高於最低標準的職位空缺。例如有科技公司「龍悅網絡」招聘「游戲互聯網營銷員」，工作地點於深圳，薪酬最高可獲3.5萬元。

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其他福利包括年假10天、酌情性花紅、膳食津貼、年度體檢，以及內地稱為「六險一金」的福利保障，即是養老保險、醫療保險、失業保險、補充醫療保險、工傷保險、生育保險，以及住房公積金。

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該職位主要負責

1）開發、拓展、維護各市場推廣渠道；

2）運用線上線下等方式，實施具體的產品推動計劃；

3）開展需求研究、數據分析，為營銷管理提供決策支持；

4）與公司内部和外部溝通聯繫。

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該職位需要進行遠程視像面試。入職條件包括：學士學位，擁有市場營銷相關的專業或經歷，懂得讀寫中、英文。語言能力方面則良好粵語，但良好普通話和英語優先。

責任編輯：馬意文