拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果

在美國總統拜登即將與俄羅斯總統普京舉行峰會，但他於任期內首次外訪時警告，若俄羅斯從事「有害行動」，將需面對嚴重後果。拜登表示，不會尋求與俄羅斯發生衝突，希望美國與俄羅斯關係穩定可靠。

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拜登（Joe Biden）周三（9日）抵達英國，展開任期內首次外訪。拜登將會在為期8天的歐洲訪問後，於下周三（16日）與普京於瑞士日內瓦（Geneva）會面。拜登在英國空軍基地發表講話，表示美國不尋求與俄羅斯發生衝突，希望雙方擁有一種穩定且可預測的關係。但若俄羅斯從事「有害行動」（harmful activities），美國將以強力和重要的方式（robust and meaningful way）回應。

白宮早前表示，拜登將會與普京討論多項重大議題，包括軍備控制、氣候變化、俄軍在烏克蘭的軍事介入、俄羅斯黑客活動，及俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）入獄等。

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另外，拜登表示，是次外訪要鞏固與盟友關係。他發表演講時讚揚盟友與美國理念相近，並形容美國已經歸來，與世界民主國家共同應對最嚴峻的挑戰。拜登歐洲外訪期間，將會出席G7集團峰會，並首次以美國總統身份參加北約峰會。

責任編輯：李俊儀