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港視將電子商貿營辦商轉型至科技推動者　為香港引入更多競爭

股樓投資 14:52 2021/06/10

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香港電視 （01137）副主席兼行政總裁王維基表示，集團將電子商貿營辦商轉型至科技推動者，在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。

王維基在論壇致詞時指，公司正計劃轉型至科技推動者，為其他有意發展網購平台的營運商，提供相關技術支援。他續指，公司與與時裝零售商I.T合作，為對方建立網購平台商場—「EESE（Enjoy E-Shopping Every Day）」，並預料將會在今年9月至10月啟用。集團今年內計劃再物色1至2個合作伙伴，意味計及HKTVmall在內，明年或將有4個網上購物商場推出。而集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台

 

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責任編輯：黎淑雯

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