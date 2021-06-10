【騰訊700】美國撤銷對微信TikTok禁令 惟仍受商務部監控 騰訊下午續偏軟

美國總統拜登昨日（9日）簽署行政命令，撤銷前總統特朗普對騰訊（00700）及TikTok實施的一系列行政命令，並下令商務部對有關應用程式進行調查，並審視其潛在國家安全風險。騰訊現跌0.7%，報599元，成交48.8億元。

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該行政命令指示商務部監控有可能威脅美國國家安全的軟件，並於120日內提交建議，以避免外國對手公司獲取或訪問美國數據，並強調有關應用程式收集美國民眾數據或會使外國對手獲得這些信息。

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據悉，新行政令澄清了美國使用評估有損個人敏感數據的標準，數據包括會被與中國等外國對手有直接關係的人士獲得的個人身份和遺傳信息。

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