【快速充電】快充技術更上一層樓　Infinix將推160W充電器

▲ 來自香港的手機品牌Infinix即將推出首款支援 160W 快充技術的充電器，為電腦及智慧型手機提供高速充電。（XDA-Developers 圖片）

都市人生活節奏急促，一直追求更短的手機充電時間。來自香港的手機品牌Infinix即將推出首款支援 160W 快充技術的充電器，為電腦及智慧型手機提供高速充電。

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近日，行動軟件開發社群XDA-Developers 上載了一張即將推出的 Infinix 品牌 160W 快速充電器的照片，網民對此感到驚奇，紛紛指出目前市面上還沒有任何智能手機可支援 160W 充電。

Infinix則表示，該充電器是為了應對未來的手機或是筆記型電腦而設計。據外媒報道，新的 USB-C 規格將 USB PD 充電瓦數從現有的 100W 上調至 240W，故超高瓦數快速充電技術將於不日面世。

許多中國品牌如 Vivo 和 Oppo 近年均積極研究更高瓦數的快速充電技術。當中Oppo於上年發布了全新 125W 快充技術，同時亦為目前最快的手機充電功率。故推斷Infinix推出的 160W 充電器將可在不久之後與未來推出的更高瓦數快充手機配合使用。

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責任編輯：陳泳如