【鴻蒙概念股】中軟國際連獲兩美資行看好　股價升19%、超出目標價

▲ 【鴻蒙概念股】中軟國際連獲兩美資行看好

中軟國際 （00354） 股價創歷史新高。中軟國際最新獲美銀、花旗看好增長前景並調高目標價，看好公司新興業務可受惠於華為「鴻蒙HarmonyOS」系統，中軟國際連炒多日後，月初至今累計升幅已達33%，並且接近美銀花旗新調高的目標價。中軟國際升18.8%，收報13.9元，成交大增至25.5億元。

中軟國際近期升勢主要獲市場看好公司是華為最大的軟件合作伙件，而華為於本月初正式發布鴻蒙系統，作為Android 、iOS以外的智能手機應用介面平台。

中軟國際擬發行CDR，詳見【下一頁】

花旗本周報告指，中軟國際業務組合調整有望帶動毛利率，現時管理層預計2023年收入達300億元（人民幣，下同），即2020年至23年年均增29%，4成收入來自雲管理服務、企業數碼化和鴻蒙相關等新興業務，而相關業務毛利率可達4成。花旗調高中軟國際今後3年盈利預測後，目標價由10.5元升至13.1元。

美銀報告也看好更多公司使用鴻蒙系統，可提升中軟國際新興業務的盈利貢獻，認為中軟國際與MSCI中國指數相比，估值仍具吸引力，目標價由11.5元升至13.3元。

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