【名廚幟哥】龍皇集團8分鐘急插八成　幟哥套現近億元、網傳以炒股群組找散戶接貨

▲ 人稱「幟哥」、龍皇集團行政總裁黃永幟（右），2018年將其連鎖酒家業務上市；圖左為其妻子、集團主席李靜濃。（資料圖片）

由名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 今日急瀉，開市短短8分鐘，股價由2.2元暴跌近9成至0.248元。有報道指，近日網傳龍皇集團經炒股群組找散戶接貨，手法類似「微信女」唱高散貨。無獨有偶，龍皇集團行政總裁黃永幟近日先後多次減持龍皇集團股份，7日合共套現近9,000萬元。

龍皇集團今早甫開市便急插，最低跌至0.248元，最新報0.5元仍跌77%，市值僅餘6,984萬元，成交約4,166萬元。龍皇集團早前通過股份10合1，並以臨時交易編號 （08556） 交易。

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聯交所資料顯示，黃永幟月初先後4日減持龍皇共3956.76萬股，以平均出售價計，總共套現約8,596萬元。其中一次最大手交易是6月4日，在場內沽售約2727.1萬股，以當日每股均價2.154元計，單次套現5,874萬元。

緊接多次交易後，黃永幟在6月7日所申報的持股已降至12.22%，遠低於6月1日的40.2%。

據報，近日網傳龍皇近日透過炒股群組，向散戶推薦龍皇集團股票，手法與微信女如出一徹，湊巧的是黃永幟近日亦連續趁高減持套現，惹來唱高散貨之嫌。

龍皇集團今年第一季收益按年減少14.7%至4,915萬元，季度虧損500.8萬元，每股虧損0.35仙，虧損較去年同期減少412.4萬元。

疫情期間，龍皇集團旗下酒家去年曾被指欠租，部分分店更因而被斷水斷電，而集團因此需向銀行舉債償還租金。

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