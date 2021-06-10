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【亞馬遜】Amazon Care成功吸企業客　料將擴服務至農村地區

商業 16:42 2021/06/10

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亞馬遜近年積極拓展醫療保健相關業務，如自2019 年試行推出Amazon Care提供虛擬遙距醫療服務。有亞馬遜高層近日表示，遙距醫療服務Amazon Care已經吸引多間企業有意使用。

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Amazon Care於 2019 年推出，作為針對公司西雅圖總部及其周邊地區員工的試點計劃。該服務提供虛擬緊急護理訪問、免費的遠程醫療諮詢、收費服務讓護士可上門進行檢測和接種疫苗的服務。

《華爾街日報》報道，亞馬遜醫療服務副總裁Babak Parviz表示，亞馬遜吸引了多間有興趣使用其遠程醫療服務Amazon Care的公司，預期在今年夏季公布已簽約使用該服務的公司名單。他補充，亞馬遜正嘗試向其他地區提供完整的Amazon Care服務，並希望在未來將這項服務帶到農村地區。為了達到這個規模，預期將增僱數千名員工支援此服務。

亞馬遜一直積極拓展醫療保健版圖。除Amazon Care外，該企去年秋季也推出了線上藥房「Amazon Pharmacy」服務。另外，去年與員工健康服務提供商 Crossover Health亦有合作，在少數幾個城市開設社區健康診所，為倉務員和他們的家人提供服務。

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責任編輯：張凱琳

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