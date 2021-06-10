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賀錦麗受訪答非所問 避談親訪美墨邊境

環球社會熱點 14:50 2021/06/10

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美國副總統賀錦麗被總統拜登任命處理美墨邊境問題，以應對不斷湧入的墨西哥移民，但賀錦麗一直未有親身訪問美墨邊境，有傳媒質疑她應對移民問題的決心。賀錦麗接受電視訪問時，被問及她本人為什麼不前往美墨邊境，賀錦麗卻多次以「我們」回答問題，甚至答非所問，拋出奇怪例子反問對方。

賀錦麗警告「非法入境會遭遣返」 AOC：令人失望（第二版） 【下一頁】

據美國傳媒統計，自拜登（Joe Biden）於3月底命令賀錦麗（Kamala Harris）處理邊境移民問題至今，賀錦麗78日來未親身訪問美墨邊境。她接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，親身回應有否到過美墨邊境問題。

記者問:「你何時探訪邊境？」（Do you have any plans to visit the border？），賀錦麗卻以「我們」回答問題，表示「你知道……我們會去邊境，我們都有去過邊境」（At some point. You know... we are going to the border. We have been to the border）。

記者續追問賀錦麗，「你本人沒有去邊境」（You haven't been to the border），賀錦麗卻答非所問指，「我都沒有去過歐洲，不明白你為何要這樣問」（And I haven't been to Europe. I don't understand the point you're making）。

同文在寅握手後即抹手 賀錦麗被批評無禮貌（有片） 【下一頁】

此外，賀錦麗於周二（8日）到訪墨西哥，接受記者採訪時，再次迴避沒有前往邊境的問題。賀錦麗表示，即使到訪邊境亦不代表能解決問題，並指她當年擔任加利福尼亞州參議員時，已前往過美墨邊境。

拜登上任後，取消多項前總統特朗普多項打擊邊境移民政策， 導致大量非法移民透過美國南部邊境湧入美國。今年4月，有約17.8萬非法移民入境，數字創20多年以來新高。賀錦麗近日外訪中美洲國家， 與危地馬拉及墨西哥領導人會唔，強化外交關係及協助阻止非法移民到美國。

責任編輯：郭麗明

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