賀錦麗受訪答非所問 避談親訪美墨邊境

美國副總統賀錦麗被總統拜登任命處理美墨邊境問題,以應對不斷湧入的墨西哥移民,但賀錦麗一直未有親身訪問美墨邊境,有傳媒質疑她應對移民問題的決心。賀錦麗接受電視訪問時,被問及她本人為什麼不前往美墨邊境,賀錦麗卻多次以「我們」回答問題,甚至答非所問,拋出奇怪例子反問對方。

據美國傳媒統計,自拜登(Joe Biden)於3月底命令賀錦麗(Kamala Harris)處理邊境移民問題至今,賀錦麗78日來未親身訪問美墨邊境。她接受美國全國廣播公司(NBC)訪問時,親身回應有否到過美墨邊境問題。

記者問:「你何時探訪邊境?」(Do you have any plans to visit the border?),賀錦麗卻以「我們」回答問題,表示「你知道……我們會去邊境,我們都有去過邊境」(At some point. You know... we are going to the border. We have been to the border)。

記者續追問賀錦麗,「你本人沒有去邊境」(You haven't been to the border),賀錦麗卻答非所問指,「我都沒有去過歐洲,不明白你為何要這樣問」(And I haven't been to Europe. I don't understand the point you're making)。

此外,賀錦麗於周二(8日)到訪墨西哥,接受記者採訪時,再次迴避沒有前往邊境的問題。賀錦麗表示,即使到訪邊境亦不代表能解決問題,並指她當年擔任加利福尼亞州參議員時,已前往過美墨邊境。

拜登上任後,取消多項前總統特朗普多項打擊邊境移民政策, 導致大量非法移民透過美國南部邊境湧入美國。今年4月,有約17.8萬非法移民入境,數字創20多年以來新高。賀錦麗近日外訪中美洲國家, 與危地馬拉及墨西哥領導人會唔,強化外交關係及協助阻止非法移民到美國。

責任編輯:郭麗明