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【美股焦點】AI選股ETF清倉Tesla、Amazon　換馬至散戶愛股GME標題

股樓投資 16:49 2021/06/10

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美國論壇WBS散戶近期捲土重來，多隻於論壇上廣受歡迎的散戶抱團股近期飆升，從上周大漲的連鎖影院運營商AMC（AMC），到近期竄起的包括Wendy's（WEN）和Clover Health（CLOV)，都是今年年初的GME事件的延續。

這些所謂的「迷因股」近排表現強勁，亦吸引不少投資者參與其中。據外媒報導，本周三 (9 日) 韓國金融科技集團Qraft旗下的AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF (AMOM) ，本月便散戶愛股GME，以及零售消費股等周期性股票，同時清倉Tesla（TSLA）、Amazon（AMZN）。

了解更多AMON（見下圖）

    點擊圖片放大
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其他基金經理或對GME退避三舍，何以AMOM如此進取？原來AMOM屬於主動式管理ETF，再輔以人工智能優化，從而篩選出最有增長前景的股票，而AI在決策時只憑藉數據分析，不會有任何情緒與偏好，去年下半年AMOM曾多次預測中Tesla的股價走勢。

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編輯：李勝男

 

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