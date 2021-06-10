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【MWC】三星於MWC大會期間舉行綫上發布會　Galaxy Watch智能手錶將成為主角　

科技 13:32 2021/06/10

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三星（Samsung）將在6月8日舉辦綫上活動，屆時會向開發者及消費者介紹關於新智能手錶的消息。

全球疫情尚未受控，本年度世界流動通訊大會（MWC）將結合實體及綫上形式舉行。早前三星（Samsung）宣布，在大會期間舉辦一場「Galaxy Experience」綫上活動，向開發者及消費者介紹全新智能手錶。

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據MWC官網顯示，三星將在發布會上介紹更多關於Galaxy的生態系統，以及新款智能手錶功能等訊息。據早前消息可得知，三星現已與Google合作，未來將推出搭載Wear OS系統的新款Galaxy智能手錶，並能提升運算效能及電池壽命。外界預料，屆時三星有可能在發布會上，公布新一代Galaxy Watch4及Watch Active 4，不過預計兩款Galaxy Watch手錶會在下半年才正式上市。

雖然目前蘋果（Apple）的Apple Watch在市場上佔據主導位置，但未來搭載Wear OS系統的新款Galaxy Watch，可進一步提升產品效能，而三星也會在軟件上擁有更多控制權，或能增加市場競爭力。

責任編輯：李寶如

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