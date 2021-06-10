【美國禁令】拜登簽署行政命令　撤銷TikTok與Wechat禁令

據外媒報道，新任拜登（Joe Biden）本周三（9日）撤銷了前任總統特朗普（Donald Trump）簽署的一系列行政命令，包括對中國應用程式TikTok與WeChat的禁令。

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不過拜登同時授權商務部展開審查，以識別「可能對美國國家安全和人民構成不可接受風險的應用程式」，當中包括「支持外國軍事或情報活動者持有、控制或管理的應用程式，或是涉及惡意網絡活動、以及搜集敏感個人資料的程式」，不過命令中未有指明具體企業。

上任美國總統特朗普（Donald Trump）去年曾以國家安全為由，下令封殺中國應用程式TikTok與WeChat，包括禁止使用或下載TikTok和WeChat，同時禁止任何實體公司或個人與其進行交易。不過由於遭法院駁回，上述禁令從未正式生效。

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編輯：李勝男

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