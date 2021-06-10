  • 33°C
香港時間 : 2021610日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKTVmall】港視7年內專攻技術服務、淡化網購營運？　王維基急澄清「絕對無意退出網購」

股市 14:35 2021/06/10

分享：

經營網購平台HKTVmall的香港電視 （01137） 的副主席兼行政總裁王維基在論壇致詞時透露，香港電視過去6、7年是香港主要的網購商場營運商，未來7年會轉型至科技推動者，「淡化網購商場營運角色（play down operator role）」。王維基稱，香港電視為其他有意發展網購平台的營運商提供技術支援，去與亞馬遜等電商平台競爭。

王維基其後在社交平台解釋有關說法不是指HKTVmall會退出市場，強調公司「絕對無意退出香港網購市場」，而是提出香港需要引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。

港視也發聲明澄清，集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台。

港視股價現升3.7%至10.18元，成交6250萬元。

香港電視去年成立電商平台技術業務Shoalter，首名客戶是早前從聯交所除牌的I.T，雙方合作的網上購物商場名為「EESE（Enjoy E-Shopping Every Day）」。

王維基最新表示，EESE擬今年9月或10月啟用，港視旗下零售商可自行決定是否選擇讓產品同時在兩個平台上架，但或會被被徵收不同佣金。

王維基續指，集團今年內計劃再物色1至2個合作夥伴，意味著連同HKTVmall在內，明年或將有4個網上購物商場面世。

相關文章：

香港電視Shoalter夥I.T 開設網上商場　王維基：5年內海外收入可倍超本地（附短片）

港視5月GMV按年升近9%　網購客戶達46萬創新高

編輯：麥德銘、謝智聰

 
港股 網上購物 香港電視（01137） 王維基 HKTV

上一篇文章

【字節跳動】傳字節進軍雲計算IaaS領域 多間騰訊系公司已使用火山引擎產品

下一篇文章

【鴻蒙概念股】中軟國際連獲兩美資行看好　股價大升一成半、超出目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）