【HKTVmall】港視7年內專攻技術服務、淡化網購營運？　王維基急澄清「絕對無意退出網購」

經營網購平台HKTVmall的香港電視 （01137） 的副主席兼行政總裁王維基在論壇致詞時透露，香港電視過去6、7年是香港主要的網購商場營運商，未來7年會轉型至科技推動者，「淡化網購商場營運角色（play down operator role）」。王維基稱，香港電視為其他有意發展網購平台的營運商提供技術支援，去與亞馬遜等電商平台競爭。

王維基其後在社交平台解釋有關說法不是指HKTVmall會退出市場，強調公司「絕對無意退出香港網購市場」，而是提出香港需要引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。

港視也發聲明澄清，集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台。

港視股價現升3.7%至10.18元，成交6250萬元。

香港電視去年成立電商平台技術業務Shoalter，首名客戶是早前從聯交所除牌的I.T，雙方合作的網上購物商場名為「EESE（Enjoy E-Shopping Every Day）」。

王維基最新表示，EESE擬今年9月或10月啟用，港視旗下零售商可自行決定是否選擇讓產品同時在兩個平台上架，但或會被被徵收不同佣金。

王維基續指，集團今年內計劃再物色1至2個合作夥伴，意味著連同HKTVmall在內，明年或將有4個網上購物商場面世。

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編輯：麥德銘、謝智聰