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【新冠疫苗】德州178員工未接種 被醫院停職

環球社會熱點 13:45 2021/06/10

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醫療人員是新冠疫苗首先接種族群，美國有醫院更強制員工接種。德州一間醫院因旗下178名員工拒絕配合，限期前仍未接種，因而把相關員工停職。院方對此表示遺憾，但有被停職員工則感到被欺凌。

【強生疫苗】美國數百萬劑將過期 或研究延長有效期 【下一頁】

德州的休斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）周二（8日）發表聲明，指近2.5萬名員工已完成接種，但178名員工因未接種而被停職，當中有27人已接種首劑。另外，285人因宗教原因獲准豁免，332人則准許延後接種。

院長布姆（Marc Boom）表示，理解部分員工認為接種疫苗是「艱難的決定」，院方對小部分員工未接種疫苗表示遺憾。布姆指安排員工接種疫苗是保護病人﹑同事﹑家人及社區的正確做法，而且疫苗安全性獲科學證據支持。

【輝瑞疫苗】美國擬購5億劑 分發給全球近百國 【下一頁】

其中一名被停職的護士里維拉（Amanda Rivera）表示，自己若堅持不接種，便可能遭院方解約，形容院方欺凌不接種員工，以工作威脅他們接種。117名醫院員工於5月底已入稟法院，反對院方強制要求接種未獲美國食品藥品管理局（FDA）最終批准的新冠疫苗，以及處分不接種者。

責任編輯：吳漢培

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