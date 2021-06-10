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【字節跳動】傳字節進軍雲計算IaaS領域 多間騰訊系公司已使用火山引擎產品

股市 14:36 2021/06/10

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字節進軍雲計算IaaS領域 冀成「中國第四朵雲」

據內媒報道指，字節跳動旗下的技術服務平台「火山引擎」計劃在今年9月至10月期間，正式發布包含計算、存儲和網絡的雲計算IaaS（基礎設施即服務）服務。據悉火山引擎的目標，是成為繼阿里雲、騰訊雲、華為雲之外的「中國第四朵雲」。

據悉，該業務將會由字節跳動去年收購的才雲科技的創始人張鑫負責，並向原百度搜索首席架構師、T11級技術專家譚待匯報，譚待現時是火山引擎總經理。而火山引擎的整體業務，將由分管字節技術研發的副總裁楊震原負責，楊震原在2014年加入字節跳動，本是百度搜索部副總監。

火山引擎其後回應指，公司目前還沒有推出公有雲產品，對市場相關猜測不做評論。

另外，火山引擎舉辦上線一周年品牌發佈會，據內媒報道指，會上被問及若騰訊 （00700） 向公司購買字節跳動的推薦和算法會如何處理，字節跳動負責人回應指，火山引擎的產品和服務時完全開放的，目前已有多家騰訊系公司使用火山引擎的相關產品。

據悉，除現已建成的河北張家口數據中心外，字節跳動正計劃在上海、深圳等城市或周邊建設大型數據中心，用於對外提供IaaS服務。

相關文章：【騰訊控股】騰訊會議夥騰訊電子推出「雲簽約」解決方案 可遠程完成簽約

【阿里巴巴】阿里雲未來三年將投入10億美元於亞洲初創市場 冀協助10萬開發者及初創企業

記者：梁安琪

港股 字節跳動 IaaS 阿里雲 深圳 騰訊 華為 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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