【疫市營商】Airbnb邀請全球12位旅客到全球體驗住宿　體驗一年 　想申請有什麽要注意？（附申請連結）

▲ Airbnb將會邀請全球12位旅客，為期一年內入住全球各地的Airbnb房源。（Airbub提供）

近年外遊成為港人的生活習慣之一。雖然疫情持續，仍較難外出遊遊。但Airbnb早前進行調查，發現在5個受調查的國家中，有達74%的消費者表示在疫情結束後，希望能到公司所在地以外的地方生活。

Airbnb於2021年第一季的數據中， 連續入住超過28天的訂房晚數，與2019年同期相比，增加了超過1成。故該公司看準機會，推出活動，邀請旅客到全球各地的房源入住，體驗和分享四海為家的感受。

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該活動將會邀請全球12位旅客，為期一年內入住全球各地的Airbnb房源。該公司將承擔住宿費用之外，還會提供活動期間的交通津貼。香港人可以與其他30多個國家或地區的參加者，角逐這個機會。

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想成功中選有什麽要留意？

由即日起，有興趣的參加者可以直接透過活動網站，提交申請。活動詳情如下：

1. 參加者必須年滿18歲。

2. 每位獲選者能與最多3位同行者參與本計劃。

3. 計劃將由2021年7月開始，為期一年，其中10個月裡，獲選者將前往並居住在Airbnb的房源中。

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申請參加者可以留意。Airbnb推出今次活動的原因，旨在塑造未來長期住宿所需的產品功能、服務與體驗，包括：提升長期住宿體驗的產品更新或其他資源、個人或家庭等團體旅客的理想旅宿樣貌 、與當地社區與商家的連繫，以及更深入了解在旅行期間，把家出租為房源所帶來的財務效益。

責任編輯：馬意文