【百度造車】百度撇吉利獨資20億人幣成立集度科技　「與吉利一同決定股權結構」

▲ 百度據報獨資20億人幣成立集度科技 官方回應：會與吉利一同決定股權結構和運營方式

根據內地公司信息查詢網站天眼查顯示，「集度科技」於2021年6月7日成立，註冊資本為20億元人民幣，不過據顯示該公司由「北京百度網訊科技有限公司」100%持股，百度 （09888） 董事長兼行政總裁李彥宏為單一大股東，持股比例達99.5%。換言之，日前剛剛成立的集度科技實際由李彥宏持股99.5%。

集度科技初步詳情

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有內媒引述百度回應指，集度是一家由百度和吉利發起投資成立的科技型汽車創業公司，基於企業當前業務發展的需要，雙方股東共同決定在北京註冊公司，公司未來的股比結構和運營管理方式，會在有具體信息後進一步對外溝通。換言之，百度獨資的狀態只是暫時的，未來該公司的股權比例和運營權屬，還會有進一步的調整。新公司的成立並非百度要撇開吉利，而是雙方共同的決定。

百度又指，上海和北京目前是集度業務的兩個重要戰略中心城市。基於企業當前業務需要，兩地設立公司，將便於在全國范圍內吸收人才和業務的更好開展。

集度成立已逾百天，據報目前公司在技術、品牌、人才招募等方面已完成初步搭建。關於第一款產品的設計、外觀以及內飾的設計選型和方向基本確定，現在已經進入到下一個階段3D建模的研發階段。

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記者：梁安琪