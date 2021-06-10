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【強生疫苗】美國數百萬劑將過期 或研究延長有效期

環球社會熱點 13:22 2021/06/10

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全球新冠疫苗持續供應不足，但美國卻出現供應過剩。據悉，美國各州共有過百萬劑的單劑強生疫苗尚未使用，並將於本月內到期。部分州份考慮將剩餘強生疫苗捐往其他州份，甚至海外。美國白宮顧問表示，當局正在尋求延長強生疫苗有效期的方法。

美國擬購5億劑輝瑞疫苗 分發給全球近百國 【下一頁】

《紐約時報》（New York Times）報道，各州衛生官員擔憂數以百萬劑強生疫苗（Johnson & Johnson）將在本月內到期，恐怕會造成浪費。俄亥俄州州長德溫（Mike DeWine）表示，20萬劑會於6月23日到期，要求該州衛生官員採用「先進先出」（first-in, first-out）方法，先使用即將到期疫苗。美國阿肯色州（Arkansas）流行病專家上周表示，該州或會浪費6萬劑強生疫苗。

部分州份如密西根州（Michigan）等，正考慮將強生疫苗捐往其他州份或海外。但美國商業新聞網站《Business Insider》指，此舉或面臨法律及後勤阻礙。俄亥俄州表示，已確認在法律上無法將即將過期的疫苗送往其他地方。

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美國各界亦尋求各種方法避免浪費。白宮高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）周二（8日）表示，美國食品和藥物管理局（FDA）正在尋求繼續儲存強生疫苗的方式，鼓勵各州州長與FDA協商。強生公司發表聲明表示，將繼續與美國政府合作進行穩定性測試，希望能延長新冠疫苗有效期。

根據CDC數據，交付予各州的強生疫苗只有53%已被接種，低於Moderna疫苗及輝瑞疫苗的83%及84%。雖然大部分美國人皆無法選擇接種哪一款疫苗，但由於部分藥房只提供某種疫苗，民眾經由選擇藥房，從而選擇接種疫苗種類。多個州份皆發現，強生疫苗最不受民眾歡迎，相信與之前接種後出現的血栓副作用相關。

責任編輯：李俊儀

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