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【英國疫情】確診按周急增近7成 恐爆第3波疫情

環球社會熱點 13:16 2021/06/10

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英國過去一周急增超過4.2萬宗新冠肺炎確診，按周計急增近7成，有專家警告英國有爆發第三波疫情的風險。

英國單日確診創近4個月新高，外界關注英格蘭能否如期於6月21日解封。英國過去一周急增超過4.2萬宗新冠肺炎確診，按周計急增近7成，有專家警告英國有爆發第三波疫情的風險。

【新冠疫苗】英國單日破百萬預約 青年族群接種意願高 【下一頁】

英國政府公布截至周三（9日）的數據，顯示英國單日再新增7,540宗確診，為英國自2月25日以來的單日確診新高，累計確診數字超過453.5萬宗。

英國截至周三的過去一周内新增41,889宗確診，與前一周新增25,240宗確診相比，確診數字按周大幅增加66%。

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）教授弗格森（Neil Ferguson）警告，英國正面臨第三波疫情爆發的隱憂。弗格森指目前仍無法確定疫情爆發規模，認為這取決於疫苗針對Delta變種（即印度變種）方面的有效率，及部分未知因素。

【輝瑞疫苗】美國擬購5億劑 分發給全球近百國 【下一頁】

弗格森表示專家在接下來數周，希望能更清楚看到確診與住院人數比例，更估計疫苗接種率提升可從根本上改變上述比例。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）據報將於下周一（14日），就英格蘭能否如期於6月21日解封作最終決定。

弗格森認為英格蘭如延期解封，將可讓更多民眾在封鎖期間接種第二劑疫苗。他指出第二劑疫苗針對Delta變種的功效高於首劑，從而有助控制疫情。

責任編輯：鄭錦玲

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