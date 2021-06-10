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美民主黨擬推新反壟斷法 限4大科企大型併購

環球社會熱點 12:15 2021/06/10

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近來科技企業發展迅速，美國4大科技企業公司亞馬遜（Amazon）﹑蘋果（Apple）﹑Facebook及Google更是箇中領導者。美國民主黨國會議員有意擬定新壟斷法草案，目標正是4大科企，意在限制他們的大型併購能力，改變部分商業模式。

美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔 【下一頁】

【新冠疫苗】美國7成成年人打首劑 如期達標有難度 【下一頁】

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報稱，一群美國民主黨眾議員計劃制定全新反壟斷法案草案，限制蘋果及亞馬遜在自家平台上，同時販賣自家商品及其他產品或應用程式。

同時，草案亦壓縮上述兩間公司，連同Facebook及Google母公司Alphabet的大型合併收購能力，防止4大科技企業透過此方法取得更多用戶個人資料。

現時未知新反壟斷法何時正式公布，但CNBC估計當中極有可能作出調整。雖然有部分共和黨人反對草案過於極端，但一致同意打擊4大科企的壟斷及反競爭行為。美國民主黨於去年秋天，整合國會針對上述4大科企16個月的聽證會，發表長約450頁的報告後，再草擬新反壟斷法。

責任編輯：吳漢培

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