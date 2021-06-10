【美股焦點】WSB熱門抱團股換畫　CLNE無基本面利好爆升31%、CLOV極速回落

▲ WallStreetBets熱門抱團股換畫

近期美股市場重現Reddit子論壇 WallStreetBets抱團炒風，多家WSB股份再度於無重大消息下爆升，除了遊戲驛站（美：GME）、AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）等炒作多時股份，WSB上近期關注轉至Clover Health（美：CLOV）、ContextLogix（美：WISH），昨日就輪到清潔能源燃料公司Clean Energy Fuels（美：CLNE）發力，CLNE昨夜大升32%，市值增至26億美元，並在收市後時段升8%。

AMC、黑莓BlackBerry以至GME昨日美股或盤後交易時段明顯回吐，改由CLNE爆起，CLNE總部位於美國加州，流通股比率約66%，該公司主要為中小型車輛及重車提供可替代燃料。

與早前成為挾倉主力的GME淡倉高企，據shortsqueeze資料，CLNE目前淡倉佔流通股數僅7.32%，意味難如GME可挾沽空投資者買貨追升，有專家接受外電訪問指出，CLNE近10年收入也未有明顯增長，炒風僅反映二手市場供求博奕。

據追縱WSB股份討論熱度的網站，近期熱議的股份包括Cleveland-Cliffs（美：CLF）昨夜大升15%，而CLOV周二大升約1倍後昨日回吐24%，Workhorse Group（美：WKHS）就升8.5%。

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編輯：麥德銘