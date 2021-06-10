【A股布局】A股中期預報近六成盈喜 業績期前奏兩大亮點

踏入6月，A股公司陸續披露中期業績預告。統計顯示，截至周三（9日）滬深兩市共有484家上市公司發布上半年業績預告，其中，預喜公司數量達287家，包括預增、略增、扭虧、續盈等，佔比59.3%。

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在盈喜公司之中，上半年淨利潤增幅上限的在100%及以上共有124家，當中更有20家公司，預計今年上半年淨利潤增幅上限在10倍以上。

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事實上，市場對這次中期業績的關注度頗高，皆因不少股份經過大幅反彈後，估值優勢已不再明顯，業績好壞可作為判斷後市是否值博的重要指標。據內地報道，自從多隻盈喜股相繼亮相後，市場呈現兩大亮點。

第一，盈喜股備受市場追捧。統計發現，6月份以來，雖然A股整體仍是上落市，但在上述287隻盈喜股中，有169隻個股月內累計的漲幅跑贏同期的上證指數，佔比近六成。其中，東鵬飲料（滬：605499）、浙江新能（滬：600032）、柘中股份（深：002346）等個股份，月內累計漲幅均超30%。

第二，盈喜股集中在四個行業，包括化工、機械設備、電子、醫藥生物等四行業均在20家以上。

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記者：林衛