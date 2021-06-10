【宏觀中國】商務部報告稱不能盲目樂觀 外貿增速全年或先高後低

商務部綜合司和國際貿易經濟合作研究院周三（9日）聯合發布的《中國對外貿易形勢報告（2021年春季）》。報告認為，今年以來外貿高增長是多種因素共同作用的結果。

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第一，全球經貿活動逐步復甦，市場信心不斷增強，外需持續改善；第二，去年同期「低基數」、今年春節「就地過年」等因素拉動；第三，部分國家或地區疫情反彈，海外供應能力受到衝擊，部分訂單轉移至中國；最後，大宗商品價格上漲，拉高進口增速。

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不過，報告預計全年外貿增速將呈現「前高後低」走勢，不能盲目樂觀。究其原因，不同經濟體間復甦不均、病毒變異、疫苗接種進展不一等，仍是影響全球經濟復甦的主要風險。

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記者：林衛