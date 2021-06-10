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【宏觀經濟】郭樹清：發達國家通脹水平較預期更高　持續時間更長

股市 11:54 2021/06/10

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【宏觀經濟】郭樹清：發達國家通脹水平較預期更高　持續時間更長

中國銀保監會主席郭樹清表示，環球發達國家的央行在應對新冠疫情紛紛推出經濟刺激措施，財政猛烈擴張的同時，貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度，雖然短期內確實起到穩定市場、穩定人心的作用，但同時亦令通貨膨脹如期而至，並較早前預料的幅度「高出一截」，預計通脹持續時間不會像專家預測的那樣短暫。

郭樹清今早在出席陸家嘴論壇時指出，自推出超級經濟刺激計劃以來，美聯儲資產負債表已擴張將近一倍，美國聯邦債務與GDP之比已經超過二戰時期創造的最高紀錄；歐央行資產負債表擴張超過一半，日本銀行擴張超過四分之一。

他指，發達國家的金融資產和房地產價格普遍出現較大幅度上漲，特別是股票市場很快就達到了創紀錄的高水平，又以爬山作比喻，稱「經常爬山的人都知道，越是陡峭的山峰，上去不易，下來更難。」

郭樹清又表示，防範風險是金融工作的永恆主題，當前而言，要積極應對不良資產反彈；嚴密防範影子銀行死灰復燃；堅決整治各類非法公開發行證券行為；防範金融衍生品投資風險；以及防範打金融科技、互聯網金融等旗號的「龐氏騙局」。

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【經濟預測】世銀上調今年全球經濟增長預測至5.6%　預測中國增長8.5%

記者：梁安琪

股票 疫情 貨幣政策 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 郭樹清 GDP 日本央行 歐洲央行 通脹
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