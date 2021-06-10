  • 31°C
香港時間 : 2021610日 (四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介福萊特玻璃 | 比亞迪、耐世特、華南城、中遠海控、康基醫療最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/06/10

分享：

恒生指數中午收報28829點，升86點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介福萊特玻璃 （06865） ，另亦會分析比亞迪股份 （01211） 、耐世特 （01316） 、華南城 （01668） 、中遠海控 （01919） 及康基醫療 （09997） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http://bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

今日推介建業新生活 | 中國海外宏洋、第一視頻、鞍鋼 中國奧園、波司登最新部署（立即觀看）
2021/06/09
今日推介建業新生活 | 中國海外宏洋、第一視頻、鞍鋼 中國奧園、波司登最新部署（立即觀看）
今日推介領展 | 偉仕佳杰、雅迪控股、中國中車、中廣核新能源、IMAX CHINA最新部署（立即觀看）
2021/06/08
今日推介領展 | 偉仕佳杰、雅迪控股、中國中車、中廣核新能源、IMAX CHINA最新部署（立即觀看）
今日推介中海油 | 微創醫療、特步、中石油、安踏、中石化最新部署（立即觀看）
2021/06/07
今日推介中海油 | 微創醫療、特步、中石油、安踏、中石化最新部署（立即觀看）
今日推介中興通訊 | SOHO中國、中芯國際、中遠海控、先聲藥業、京東物流最新部署（立即觀看）
2021/06/04
今日推介中興通訊 | SOHO中國、中芯國際、中遠海控、先聲藥業、京東物流最新部署（立即觀看）
今日推介中石油 | 中電、吉利、創科實業、中國鐵塔、海爾智家最新部署（立即觀看）
2021/06/03
今日推介中石油 | 中電、吉利、創科實業、中國鐵塔、海爾智家最新部署（立即觀看）
康基醫療（09997） 股票 福萊特玻璃（06865） 華南城（01668） 中遠海控（01919） 耐世特（01316） 比亞迪股份（01211） 石鏡泉

上一篇文章

【新股IPO】成都泉源堂大藥房遞交上市申請　集資約23億元

下一篇文章

【百度造車】百度撇吉利獨資20億人幣成立集度科技　「與吉利一同決定股權結構」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項