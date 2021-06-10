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【亞裔歧視】塞國女排拉眼角扮瞇眼 被罰禁賽兩場

環球社會熱點 12:18 2021/06/10

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亞裔歧視事件在美國不斷增加，全球其他地方亦有發生。塞爾維亞一名女排球員於上周二與泰國比賽期間，作出模仿亞裔樣貌，用手拉眼角扮瞇眼的動作，被指帶有種族主義。國際排聯紀律小組委員會決定，將該名女排球員禁賽兩場，同時罰款塞爾維亞排球聯會2.2萬美元（約17.2萬港元）。

愛爾蘭白人男子揮拳挑釁 遭亞裔長者店主擊退（多圖） 【下一頁】

國際排聯紀律小組委員會周二（8日）發表聲明指，塞爾維亞女排成員久爾杰維奇（Sanja Djurdjevic） ，於上周二（1日）在意大利與泰國比賽期間，因用手拉眼角模仿亞裔人士，行動被指控含有種族主義成份，違反賽事紀律規定。委員會決定把久爾杰維奇禁賽兩場，同時判塞爾維亞排球聯會2.2萬美元（約17.2萬港元）罰款，款項將捐給致力解決歧視行為或資助了解文化敏感的教育項目。

美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片） 【下一頁】

久爾杰維奇事後發表帖文，就其行為向泰國隊致歉。她表示當刻已明瞭自己的錯誤行為，並於賽後向泰國隊全體道歉，強調沒有不尊重任何人的意思。塞爾維亞排球聯會並在Facebook發文指，就久爾杰維奇的行為向泰國女排衷心致歉，同時指久爾杰維奇已意識錯誤，當下向泰國隊道歉，希望外界不要過度放大事件。

責任編輯：郭麗明

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