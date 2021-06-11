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【九展賣盤】億京財團105億元收購九展　主席余卓兒：投資200億、重建成地標商廈

股市 13:08 2021/06/11

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【九展賣盤】億京財團105億元收購九展　主席余卓兒：投資200億、重建成地標商廈

合和實業2019年除牌後傳出洽售九龍灣國際展貿中心，本地傳媒引述消息指，由億京合組的財團向合和提出，以105億元收購九展，平均每呎作價約5900元。億京集團主席余卓兒接受訪問時證實，億京財團日前落實收購九展，計劃重建九展成地標甲級商廈，總投資額約200億元。

九展交易為今年以來最大宗物業買賣，星島日報本周引述消息指，億京已為收購項目籌組銀團貸款，並看好九展鄰近啟德發展區，也有開揚海景，具可塑性，除了補價重建甲廈外，雖然項目與港鐵站有相當距離，財團亦不排除日後向城規會申請將地皮改劃作住宅用途，並作出補地價。

余卓兒最新接受訪問時稱，億京佔收購九展項目財團的7成權益，並且早於19個月前、即社會事件最激烈時鎖定收購九展，收購呎價感滿意，目前未擬申請更改地積比率，即維持現有約177萬呎面積，稱可令重建後建築密度較低，而且毋須補地價更為省時。

合和和長實於1987年以4.7億元投得地皮，合和再於1991年以5.28億元收購長和權益，獨力發展項目，1995年落成，項目樓面面積177.5萬平方呎。合和於2005年向港府再補地價逾2億元，將部分樓面改為零售與寫字樓用途，近年成為中型演唱會的熱門場地之一。

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編輯：麥德銘

港股 合和實業（00054） 資本策略地產（00497） 信和置業（00083） 信和 九龍灣 合和 九龍灣國際展貿中心 EMax 資本策略 億京

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