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【九展賣盤】億京財團據報105億元洽購九展　料重建成商廈或住宅

股市 11:27 2021/06/10

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【九展賣盤】億京財團據報105億元洽購九展　料重建成商廈或住宅

合和實業2019年除牌後傳出洽售九龍灣國際展貿中心，本地傳媒引述消息指，由億京合組的財團向合和提出，以105億元收購九展，平均每呎作價約5900元。九展交易若果作實，將是今年以來最大宗物業買賣，報道指，億京財團有意重建項目為甲級商廈或住宅項目。

星島日報指，億京已為收購項目籌組銀團貸款，並看好九展鄰近啟德發展區，也有開揚海景，具可塑性，除了補價重建甲廈外，雖然項目與港鐵站有相當距離，財團亦不排除日後向城規會申請將地皮改劃作住宅用途，並作出補地價。

報道續指，億京有意夥拍信和 （00083） 、資本策略 （00497） 合作項目，指三家公司曾於九龍灣偉業街38號地皮（現址富臨中心）合作。

合和和長實於1987年以4.7億元投得地皮，合和再於1991年以5.28億元收購長和權益，獨力發展項目，1995年落成，項目樓面面積117.5萬平方呎。合和於2005年向港府再補地價逾2億元，將部分樓面改為零售與寫字樓用途，近年成為中型演唱會的熱門場地之一。

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編輯：麥德銘

港股 合和實業（00054） 資本策略地產（00497） 信和置業（00083） 信和 九龍灣 合和 九龍灣國際展貿中心 EMax 資本策略 億京

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