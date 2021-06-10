【中國經濟】易綱：今明兩年平均GDP增速接近5%至5.7%　CPI全年保持2%以下

▲ 易綱在陸家嘴論壇上表示，預測中國GDP增速將接近於潛在增長率水平。

市場關注中國經濟情況，中國人民銀行行長易綱在陸家嘴論壇上表示，中國經濟在從高速增長轉向高質量發展的過程中，經濟總量基數越來越大，同時受勞動生產率增速下降和人口結構變化等影響，潛在經濟增長率也會有一定減緩。

「中國經濟自去年起受疫情嚴重衝擊，但若從去年及今年兩年平均來看，預測中國GDP增速將接近於潛在增長率水平。」據人行於3月發布的一份工作文件中稱，在政府最新的五年計劃到2025年期間，經濟潛在增長率預計為5%至5.7%。它表示，這代表了一個總體的「中高速」增長速度。

易綱稱，人口結構變化會對經濟供給和需求兩側產生影響，在人口老齡化趨勢下，以資本和勞動投入來拉動經濟的增長模式難以為繼，未來可持續增長主要靠提高全要素生產率，並通過一系列改革措施釋放經濟增長潛力。

全年CPI的平均漲幅將在2%以下

對於通脹壓力，易綱指，中國在去年疫情期間實施正常貨幣政策，國內需求比較平穩，有利於保持物價總體穩定，今年以來中國PPI增幅比較高，在一定程度上與去年PPI負增長形成的比較低的基數有關，所以可以用去年、今年和明年連續三年的整體市場來觀察PPI的變化，綜合各方面的因素，判斷今年的CPI的走勢前低後高，預測全年CPI的平均漲幅將在2%以下。

他強調，外部的疫情形勢、宏觀形勢、宏觀政策都有不確定性，對於來自各方面的通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心。

「考慮到經濟運行在合理區間，在潛在的產出水平附近，物價走勢整體可控，貨幣政策要以新發展階段相適應，堅持以穩為主，堅持實施正常的政策，尤其是注重跨週期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。」

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編輯：陳韻妍