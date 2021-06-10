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【英國王室】傳愛女取名致敬英女王未獲准 哈里梅根反駁：有共識

環球社會熱點 12:07 2021/06/10

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英國哈里王子的太太梅根上周誕下女兒，兩人用祖母英女王伊利沙伯二世幼年暱稱莉莉貝特命名。有英國傳媒引述白金漢宮消息人士報道，哈里梅根為女兒取名前，並未詢問英女王意見。消息一出，哈里梅根隨即反駁，曾在與英女王通話中提及此事。

哈里梅根產假可放幾耐？ 最多5個月 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）周三（9日）引述白金漢宮消息人士報道，哈里梅根並未在愛女名字上，取得英女王同意。報道一出，哈里梅根旋即反駁，哈里曾在與英女王通話告知女兒出世消息時，提及女兒的名字。如果英女王並不支持，他亦不會為女兒取名莉莉貝特（Lilibet）。

BBC其後表示，已收到哈里梅根代表律師對報道發出的警告信，並建議不要重複報道哈里梅根沒有事前諮詢英女王意見的消息，但網站上仍可看到相關報道。白金漢宮對此表示沒有發表評論。

哈里梅根不再受限 盡情「收大禮」賀次女出生 【下一頁】

哈里與梅根（Meghan Markle）表示，為女兒取名「莉莉貝特."莉莉".戴安娜.蒙巴頓-溫莎」（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor），是出於對英女王的尊敬，同時亦紀念哈里（Prince Harry）已故母親戴安娜王妃（Princess Diana）。有王室評論員表示，在哈里梅根接受專訪指摘英國王室內有種族歧視，及忽視梅根自殺傾向後，此舉可被視為夫婦2人對王室的主動示好。

莉莉貝特是英女王的暱稱，事源在年幼時她未能清晰念出自己的名字，祖父喬治五世（George V）便模仿英女王，稱她為莉莉貝特。而且，只有近親長輩及平輩才會用這個名字稱呼英女王，包括已故王夫菲臘親王（Prince Philip）。

責任編輯：李俊儀

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