【輝瑞疫苗】美國擬購5億劑分全球 中方冀盡快付諸行動（第二版）

▲ 美國據報將向輝瑞購入5億劑新冠疫苗，分發給全球近百個國家。。

美國總統拜登響應世界衛生組織的呼籲，承諾與各國分享8,000萬劑新冠疫苗。美媒報道，美國政府已和輝瑞達成協議，將會向輝瑞購入5億劑新冠疫苗，並分階段分發給全球近百個國家。美媒更指美國政府也正與另一藥廠Moderna洽談，有意增購疫苗分發多國。中國外交部亦有回應，希望美方的承諾能盡快付諸行動。

（第二版新增中國外交部回應）

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《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等多個美國媒體，都引述消息人士報道美國增購新冠疫苗分發各國的計劃，並指拜登（Joe Biden）將於周四（10日）宣布計劃。

美國政府據報將會以成本價購入輝瑞（Pfizer）的5億劑疫苗，並會通過世衛組織（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制，分發給92個低收入國家及非洲聯盟。首批約2億劑輝瑞疫苗將於今年内分發，而其餘3億劑疫苗料會於明年上半年分發。

拜登周三（9日）晚乘坐空軍一號專機抵達英國，準備出席七國集團（G7）峰會。拜登在英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall airbase）向美軍發表演説，但沒有提及增購疫苗事宜。

美媒CNBC更引述消息人士指，美國政府也正與Moderna就增購新冠疫苗分發各國進行談判，向Moderna購買的劑量可能會與輝瑞達成的協議相近，但未有透露是否會以成本價購入疫苗。

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而英國作為今屆G7峰會主辦國，首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲G7領袖承諾在2022年内，協助全球人民都能接種新冠疫苗。

負責疫苗分發的白宮疫情協調員津茨（Jeffrey Zients），據報過去數周一直與輝瑞進行談判，是次也跟隨拜登赴英國。津茨周三發表聲明指，拜登將利用美國疫苗接種運動的勢頭，團結全球民主國家解決危機。津茨更指美國會帶頭創造疫苗庫，有助全球對抗新冠疫情。

美國政府早前的另一項計劃，是在本月底前與全球分享最少8,000萬劑疫苗，其中1,900萬劑會透過COVAX分發。美國更會額外分享600萬劑疫苗，直接運至印度等疫情嚴重的國家。

中國外交部發言人汪文斌表示，美方之前一直說美國的疫苗要優先用於美國百姓的接種。現在美方提出來，要向COVAX捐贈疫苗，中方希望美方的承諾能盡快付諸行動。汪文斌指出，中方始終主張，作為戰勝疫情的有力武器，疫苗應該作為全球公共產品，最大限度地惠及全球更多民眾。中方也一向呼籲國際社會團結抗疫，希望疫苗研發和生產大國負起責任，以實際行動支持COVAX，讓發展中國家早日用得起、用得上疫苗。中國政府和企業通過捐贈出口、聯合生產等多種方式，與各國合作夥伴廣泛開展疫苗合作，與各方一道努力促進疫苗的全球公平合理分配。

汪文斌介紹道，在自身需求十分巨大，疫苗供應十分緊張的情況下，中方盡其所能向80多個急需的發展中國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，迄今已向國際合作夥伴供應了3.5億劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。中方也已宣布向新冠肺炎疫苗實施計劃首批提供1000萬劑疫苗，明確用於發展中國家的急需。

責任編輯：鄭錦玲