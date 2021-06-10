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【輝瑞疫苗】美國擬購5億劑 分發給全球近百國

環球社會熱點 11:34 2021/06/10

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美國據報將向輝瑞購入5億劑新冠疫苗，分發給全球近百個國家。。

美國總統拜登響應世界衛生組織的呼籲，承諾與各國分享8,000萬劑新冠疫苗。美媒報道，美國已和輝瑞達成協議，將會向輝瑞購入5億劑新冠疫苗，並分階段分發給全球近百個國家。

【東京奧運】6月中起為7萬義工接種疫苗 擴大接種對象 【下一頁】

《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等多個美國媒體，都引述消息人士報道美國增購新冠疫苗分發各國的計劃，並指拜登（Joe Biden）將於周四（10日）宣布計劃。

美國政府據報將會以成本價購入輝瑞（Pfizer）的5億劑疫苗，並會通過世衛組織（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制，分發給92個低收入國家及非洲聯盟。

首批約2億劑輝瑞疫苗將於今年内分發，而其餘3億劑疫苗料會於明年上半年分發。

拜登周三（9日）晚乘坐空軍一號專機抵達英國，準備出席七國集團（G7）峰會。拜登在英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall airbase）向美軍發表演説，但沒有提及增購疫苗事宜。

【新冠疫苗】美國7成成年人打首劑 如期達標有難度 【下一頁】

而英國作為今屆G7峰會主辦國，首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲G7領袖承諾在2022年内，協助全球人民都能接種新冠疫苗。

負責疫苗分發的白宮疫情協調員津茨（Jeffrey Zients），據報過去數周一直與輝瑞進行談判，是次也跟隨拜登赴英國。

津茨周三發表聲明指，拜登將利用美國疫苗接種運動的勢頭，團結全球民主國家解決危機。津茨更指美國會帶頭創造疫苗庫，有助全球對抗新冠疫情。

美國政府早前的另一項計劃，是在本月底前與全球分享最少8,000萬劑疫苗，其中1,900萬劑會透過COVAX分發。美國更會額外分享600萬劑疫苗，直接運至印度等疫情嚴重的國家。

責任編輯：鄭錦玲

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