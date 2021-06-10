市場炒作通脹已有一段時間，但仍是市場最擔憂的問題之一。原因是寬鬆的貨幣政策、供應短缺和各國經濟逐步重啟導致了強勁的需求，最終燃起了通脹的壓力。能源、基本金屬和農業等的整體價格上漲已推重美國的十年期平衡孳息率升到約2.5%的水平。債券市場預測未來價格將繼續上揚，顯示市場預期通脹將繼續上升，但聯儲局則對此保持樂觀的態度，並表示還有一段相當的時間才會「收水」。我們認為，如果就業和通脹數據持續上升，聯儲局便有可能「改口風」了。

即使有「收水」，亦沒有「恐慌」。事實上，今天的宏觀狀況與2013年的「收水恐慌」前的情況非常相似。我們透過2013年至2018年聯儲局地貨幣政策正常化進程作為參考，看到了幾個重點。首先，美國孳息率上升並不導致市場進入調整。孳息率往往在聯儲局加息前已經上升，隨着預期被「消化」，企業盈利上升支持股市走勢，股市在整個加息週期中出現反彈。其次，在利率上升的時期，債券表現並不一定不理想。這尤其是利率上升是由經濟增長的推動時，風險資產將有更強勁的表現，而且是受到息差收窄支持。

在股票方面，金融業將因為利率上升導致淨息差擴寬，並且經濟活動加強而增加貸款收入。而債券方面，能源相關、全球鋼鐵和鐵礦石，以及歐洲銀行AT1和保險RT1，將受到經濟增長、大宗商品價格上揚和孳息曲線陡峭而受惠。通脹並不一定是市場的不利因素，投資者應為「收水」和加息的可能作好資產配置，好好把握良機。