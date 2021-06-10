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【股市前景】麥樸思：投資前景極度不明朗　若央行縮表將衝擊環球市場

股市 10:48 2021/06/10

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麥樸思指，投資者及市場的風險承受能力下降，很多人手持大量現金，但他們對前景感到困擾。

有「新興市場之父」稱號、Mobius Capital Partners創始人之一的麥樸思（Mark Mobius）警告，投資者要密切留意市場流動性及環球央行的下一步舉動，「市場正處於高度不明朗的時間」，而比特幣等資產出現大幅波動，主要由於市場困惑及迷失方向所致。

過去數月，環球經濟逐步走出疫情陰霾，通脹風險冒起，市場開始關注美國聯儲局等環球央行何時開始縮減資產負債表規模。

麥樸思認為通脹威脅短期不會消除【下一頁】

「當央行開始縮表，導致市場流動性下降，對投資市場是一個很壞的訊號，因此必須密切注視央行行動。」

麥樸思指，投資者及市場的風險承受能力下降，很多人手持大量現金，但他們對前景感到困擾，然後他們看到他們相信的比特幣價格大跌，令他們更感迷茫。

「現時情況就是有大量資金存放在口袋裡，同時有大量的迷失與困惑，我相信這就是造成市場劇烈波動的原因。」

麥樸思認為比特幣與科技股走勢息息相關【下一頁】

麥樸思認為，若環球央行沒有太快收水，市場仍有上升空間，因市場游資相當充裕，大市沒有理由不向上走，不只美股市場，實際上部分新興市場表現更勝標普500指數，人民幣及巴西雷亞爾去年表現亦相當理想，因此才要密切留意央行的舉動。

他稱，市場上會繼續有很多不尋常的舉動，部分是合理，但很多是不合理或不合邏輯，導致投資前景非常不確定，因此現時投資者身處一個非常不確定的環境，對部分投資者來說更意味着災難。

相關文章：【大行看法】花旗私銀：看好下半年股市前景　瞄準5G醫療保健新能源主題

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編輯：陳韻妍

港股 新興市場 巴西雷亞爾 縮表 美國聯儲局 標準普爾500指數 比特幣 通脹
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