【港股市況】中美商務部長通話同意合作處理分歧　中遠海控創新高、比亞迪升6%

中美關係有緩和跡象，中國商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今日（10日）通話，雙方同意推動合作妥善處理分歧。另外，美國總統拜登於周三（9日）簽署一道新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和微信下達的禁令。

拜登撤銷TikTok及微信禁令【下一頁】

投資者繼續觀望美國周四公布的消費物價指數，入市態度仍然審慎，美股三大指數昨微跌。美10年債息昨跌穿1.5厘，低見1.47厘，是今年3月以來新低。亞洲股市早段靠穩。

▼ 點擊圖片放大

【10：40】航運股造好，中遠海控 （01919） 創新高，現飈一成，最新報19.06元，盤中高見19.58元；東方國際 （00316） 現升2.5%，最新報136.8元；太平洋航運 （02343） 現升7.5%，最新報3.02元，盤中高見3.18元，創52周高；中集 （02039） 現升1.4%，最新報16.3元。

【航運股】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高 中集升半成破頂、中遠海控升逾4%

【10：23】美國總統拜登於周三（9日）簽署一道新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和微信下達的禁令，科技股今日普遍向上。騰訊 （00700） 現升0.4%，最新報605.5元；美團 （03690） 現升逾3%，最新報303元；聯想 （00992） 現升2.5%，最新報2.5%。

【10：11】比亞迪 （01211） 股價造好，現升6%，最新報211.2元，盤中高見212.2元，成交額逾8億元。

根據乘聯會微信公眾號6月8日消息，新能源乘用車零售銷量達到18.5萬輛，同比增長177.2%，當中Tesla達21936輛、比亞迪達31908輛、上汽通用五菱33175輛。

【電動車】蘋果與寧德時代及比亞迪磋商電池供應合作 為Apple Car供應電池？

【TSLA】Tesla四巨頭之一馬斯克副手離職 瑞信：對Tesla屬負面

【09：57】中遠海控 （01919） 股價破頂，現升逾8%，最新報18.72元，盤中高見18.74元，創新高，成交額9億元。

【09：52】加達控股 （01620） 控股權擬易手，該股股價飈升，現升4成，最新報0.325元，盤中高見0.365元，創52周高。

加達控股6月6日公布，大股東朱碧芳家族獲內地明日教育科技收購75%加達股權，代價共2.05億元，相當每股作價0.2278元，較上周五收市價0.192元溢價18.64%。

【09：46】拜登政府早前更新與中國軍方有關聯企業黑名單，中車 （01766） 獲重新納入富時羅素指數，中車股價現升4%，最新報3.66元，盤中高見3.72元，成交額逾1億元。

【美國制裁】富時羅素：美行政命令更新 將中國中車AH股、聯通A股、中科曙光重新納入指數

【09：39】恒指升幅擴大，現升148點報28991點。科技股向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：20】恒指於競價時段升49點，報28792點。

【08：05】日本股市早段窄幅上升，南韓股市初段變動不大。

【鐵貨盈喜】鐵貨首4個月溢利已較去年上半年多10倍

【配股潮】歐康維視控股股東折讓6%配股籌2.4億元

【丘鈦科技】丘鈦科技攝像頭模組5月銷量按年增12% 按月1成

【中煙盈喜】中煙香港料上半年淨利潤按年至少增1.2倍 收入至少升85%

【美國經濟】美聯儲局隔夜逆回購使用量首突破5000億美元 連續3日創新高

【07：50】美股三大指數全線收跌，但跌幅不大。紐約期油日內高見70.63美元，創下2018年10月以來即市新高，但其後倒跌，收市跌穿70美元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】中美緊張關係恐升溫 拜登變招審查外國對手應用程式 美團員工人數挑戰10萬