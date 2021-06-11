【恒指夜期+ADR】夜期收市升133點　騰訊ADR高港1.3%　北水走資16億（不斷更新）

美國公布通脹數據後，環球股市氣氛好轉，美股標指創新高，10年期債息續處1.5厘之下，夜期乘機炒上，收市升133點，收報28741點，騰訊ADR亦發力。

不過，國家反外國制裁法出爐，任何組織和個人不得執行或協助外國對中國的限制措施，滙豐ADR升勢回順。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.70 +0.1% 百度美股 184.54 +1.1% 騰訊ADR 608.52 +1.3% 阿里巴巴美股 206.72 -0.4% 網易美股 175.59 +2.2% 京東美股 278.84 -1.6%

北水走資16.3億元，其中騰訊（00700）走資16.6億元，3月初以來單日最強走資，騰訊股價力守600關，收報600.5元，跌0.4%，小米（01810）及舜宇亦見較大額流出。夜期回升52點。

北水資金流向：

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中國商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今日（10日）通話，雙方同意推動合作妥善處理分歧。另外，美國總統拜登於周三（9日）簽署一道新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和微信下達的禁令，惟繼續審查競爭對手的應用程式軟件。港股早段向上，惟午後在滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 等重磅股拖累下，恒指收市倒跌3點。

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投資者觀望美國周四公布的消費物價指數（CPI），入市態度仍然審慎，美股三大指數昨微跌。美10年債息昨跌穿1.5厘，低見1.47厘，是今年3月以來新低。亞洲股市靠穩。

圖看焦點股份

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即市情況：

【03：00】夜期收市升133點，收報28741點。

【21：58】夜期升117點

【18：53】夜期升52點

【16：12】恒指全日僅跌4點收報28739點 、國指升0.1%、科指跌0.04%，大市全日成交額1340億元。藍籌新貴信義光能 （00968） 升近半成，全日收14.1元；比亞迪 （01211） 全日亦升逾6%，收212元；但碧桂園服務 （06098） 跌1%，收79.1元；中車 （01766） 獲重新納入富時羅素指數，全日升逾4%，收3.67元。

【16：00】恒指U盤前跌30點報28712點，滙豐跌1.5%、中遠海控 （01919） 、中軟國際 （00354） 創新高、比亞迪 （01211） 升逾6%、

【15：42】領展 （00823） 股價破頂，現升1.6%，最新報76.95元，盤中高見77.2元，創52周新高，成交額2.7億元。

【15：38】滙豐 （00005） 跌幅略擴大，現跌1.7%，最新報47.6元；恒生 （00011） 亦跌1%，最新報159.1元。另外，中行 （03988） 、中銀香港 （02388） 亦跌逾1%。

【14：55】中國版銀行保險機構的「生前遺囑」正式落地。銀保監會發布《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》，要求符合條件的銀行保險機構，應制定恢復和處置計劃，一旦發生重大風險，銀行保險機構需要按照既定恢覆計劃和處置計劃，依法有序進行風險處置。

平保 （02318） 現跌0.8%，最新報80.8元；國壽 （02628） 微跌0.3%，最新報15.88元。

【14：49】港視 （01137） 擬未來7年轉型至科技推動者，專攻技術服務，該股現升3.4%，最新報10.14元，盤中高見10.26元，創一個月高。

【14：41】本周染藍的信義光能 （00968） 連續第二日上升，最新報14.22元，升逾半成，盤中高見14.8元，創一個月高；比亞迪 （01211） 亦升逾半成、物管股碧桂園服務 （06098） 則跌逾1%。

【14：22】中軟國際 （00354） 午後升幅擴大至逾16%，最新報13.66元，盤中高見13.8元，成交額16億元

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【13：40】由名廚黃永幟「幟哥」為龍皇集團行政總裁為龍皇集團 （08493） 股價暴跌，一度跌88%低見0.248元，最新報0.485元，跌78%，市值由逾3億元跌至只剩5800多萬元。

龍皇集團早前公司公佈十合一，並以臨時代號 （08556） 交易。

近日網上傳聞龍皇找散戶散貨，透過在炒股群組推銷熾哥股票，手法類似「微信女」唱高散貨手法

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【13：17】恒指午後升逾百點。汽車股造好，吉利 （00175） 現升3.4%，最新報22.5元。小米 （01810） 董事長雷軍據報於本周二（8日）晚間曾訪長城汽車 （02333） 位於河北省保定市的汽車研發中心，長城汽車 （02333） 現升2.3%，最新報24.1元，盤中高見24.35元；比亞迪 （01211） 升幅擴至逾8%，最新報215元；耐世特 （1316） 升逾8.7%，最新報11.96元。

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【12：05】恒指中午收報28829點，升86點，半日成交額699億元。航運股造好，中遠海控 （01919） 升一成，午收18.98元；太平洋航運 （02343） 半日升9.6%，最新報3.08元；比亞迪 （01211） 半日升逾7%，午收214元；滙豐 （00005） 遭穆迪降評級，逆市跌逾1%，午收47.85元。

【12：00】恒指中午升86點報28829點。

【11：55】中煙香港 （06055） 發盈喜，預期上半年收入將按年增加不低於85%，淨利潤增幅不低於115%，該股半日升近3%，最新報18.42元；思摩爾 （06969） 半日跌2.4%，盤中低見45元。

【11：46】恒大 （03333） 昨回購1220萬股，但中誠信將恒大地產主體及相關債項信用等級列入信用評級觀察名單，恒大股價最新跌1.2%，報11.4元。恒大系亦受壓，恒大汽車 （00708） 現跌逾3%；恒大物業 （06666） 現跌2%，最新報8.83元；恒騰網絡 （00136） 急插13%，最新報5.95元。

【11：42】丘鈦科技 （01478） 公布，5月攝像頭模組銷售數量按年增12.1%至3826.8萬件，但按月跌10.6%。該股現跌2.7%，最新報12.3元。另外，舜宇 （02382） 現跌3%，最新報188.3元。

【11：39】中國軟件國際 （00354） 破頂，現升7.5%，最新報12.58元，盤中高見12.92元，成交額8.3億元。美銀稱，中軟國際估值吸引，加上憧憬華為鴻蒙系統，重申「買入」，目標價由11.5元升至13.3元。

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【11：34】騰訊 （00700） 倒跌，累港股升幅收窄。騰訊最新報599元，跌0.7%，失守600元關口。恒指現升不足60點。

【11：06】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，最新報47.9元，成交額3.3億元。國際評級機構穆迪發表報告指，將滙豐 （00005） 高級無抵押債務評級由「A2」下調至「A3」，展望由評級觀察列表調整為「穩定」，主因滙豐具雄厚的資本及流動性，可緩衝改善盈利水平所面對的挑戰。

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【10：40】航運股造好，中遠海控 （01919） 創新高，現飈一成，最新報19.06元，盤中高見19.58元；東方國際 （00316） 現升2.5%，最新報136.8元；太平洋航運 （02343） 現升7.5%，最新報3.02元，盤中高見3.18元，創52周高；中集 （02039） 現升1.4%，最新報16.3元。

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【10：23】美國總統拜登於周三（9日）簽署一道新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和微信下達的禁令，科技股今日普遍向上。騰訊 （00700） 現升0.4%，最新報605.5元；美團 （03690） 現升逾3%，最新報303元；聯想 （00992） 現升2.5%，最新報2.5%。

【10：11】比亞迪 （01211） 股價造好，現升6%，最新報211.2元，盤中高見212.2元，成交額逾8億元。

根據乘聯會微信公眾號6月8日消息，新能源乘用車零售銷量達到18.5萬輛，同比增長177.2%，當中Tesla達21936輛、比亞迪達31908輛、上汽通用五菱33175輛。

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【09：57】中遠海控 （01919） 股價破頂，現升逾8%，最新報18.72元，盤中高見18.74元，創新高，成交額9億元。

【09：52】加達控股 （01620） 控股權擬易手，該股股價飈升，現升4成，最新報0.325元，盤中高見0.365元，創52周高。

加達控股6月6日公布，大股東朱碧芳家族獲內地明日教育科技收購75%加達股權，代價共2.05億元，相當每股作價0.2278元，較上周五收市價0.192元溢價18.64%。

【09：46】拜登政府早前更新與中國軍方有關聯企業黑名單，中車 （01766） 獲重新納入富時羅素指數，中車股價現升4%，最新報3.66元，盤中高見3.72元，成交額逾1億元。

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【09：39】恒指升幅擴大，現升148點報28991點。科技股向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：20】恒指於競價時段升49點，報28792點。

【08：05】日本股市早段窄幅上升，南韓股市初段變動不大。

【鐵貨盈喜】鐵貨首4個月溢利已較去年上半年多10倍

【配股潮】歐康維視控股股東折讓6%配股籌2.4億元

【丘鈦科技】丘鈦科技攝像頭模組5月銷量按年增12% 按月1成

【中煙盈喜】中煙香港料上半年淨利潤按年至少增1.2倍 收入至少升85%

【美國經濟】美聯儲局隔夜逆回購使用量首突破5000億美元 連續3日創新高

【07：50】美股三大指數全線收跌，但跌幅不大。紐約期油日內高見70.63美元，創下2018年10月以來即市新高，但其後倒跌，收市跌穿70美元。

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責任編輯：吳敏芳