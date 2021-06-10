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【美國經濟】美聯儲局隔夜逆回購使用量首突破5000億美元　連續3日創新高

股市 08:11 2021/06/10

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【美國經濟】美聯儲局隔夜逆回購使用量首突破5000億美元　連續3日創新高

美國聯儲局隔夜逆回購工具使用規模首次突破5000億美元，達到5030億美元，連續第3日創紀錄新高，市場愈來愈關注，聯儲局調整超額存款準備金利率 （IOER）和隔夜逆回購利率的可能性。

紐約聯儲數據顯示，周三59個參與的機構通過隔夜逆回購工具在聯儲局存放了總計5029億美元的資金，超過了周二創下的4974億美元紀錄高位。本周3個交易日接連創新高，持續超過去年3月新冠疫情高峰期的水平。

目前隔夜逆回購工具的利率（ON RRP）只有零，但仍然吸引了大批資金，反映追逐短期收益率的資金根本無處可去，只能無息放入聯儲局。ON RRP利率充當著聯儲局政策利率——聯邦基金利率走廊的下限。這種逆回購工具用量急增可能迫使關鍵短期利率可能轉為負數。

分析指出，如果聯儲局不在6月會議上提高逆回購利率，基金「就可能開始拒絕新資金流入，這將迫使現金追逐負殖利率的資產」。貨幣市場基金面臨的問題是，被存入聯儲局的額外資金回報率為零，稀釋了股東的投資回報。

美國銀行此前認為，IOER提高5個基點，ON RRP 升高2至3個基點對於聯儲局是合適的。

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編輯：吳敏芳

逆回購 美國 經濟 美國聯儲局

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