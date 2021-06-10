中煙香港發盈喜 預期半年多賺最少1.15倍

煙草股中煙香港(06055)發布盈喜，預期根據本年度首5個月的的最新未經審核管理賬目的初步評估及公司目前可獲得的信息，截至今年6月30日止6個月與2020年同期相比，預期公司將錄得收入增幅不低於85%，淨利潤增幅不低於115%。受盈喜消息推動，中煙香港今早造好，截至12時報18.44元，上升3%。至於主要電子煙股思摩爾(06969)，則報46元跌2.4%。

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中煙香港預期，收入及盈利增加乃主要歸因於兩大因素。首先，公司與產業鏈上下游密切溝通，盡最大努力減輕新冠肺炎疫情對供應鏈物流的影響，使上年度延遲裝運的煙葉類進口產品於本期間陸續到港，推動今年上半年煙葉類產品進口業務的收入大幅上升。其次，公司大力推行「降本增效」，控制費用開支，使行政及其他經營開支與去年同期基本持平。

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