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【美國制裁】富時羅素：美行政命令更新　將中國中車AH股、聯通A股、中科曙光重新納入指數

股市 23:35 2021/06/09

分享：

富時羅素：美行政命令更新　中國中車AH股、聯通A股、中科曙光重新納入指數

拜登政府早前更新與中國軍方有關聯企業黑名單。國際指數公司富時羅素宣布，由於部份股份已不包含於更新版的行政命令中，提議將相關股票重新納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS）、富時全球含A股指數系列（the FTSE Global China A
Inclusion Indices）以及相關市值加權指數，包括中國中車AH股、聯通A股、中科曙光（滬：603019）。變更將在6月21日生效。

小米重新納入富時中國50指數漲逾2%　吉利恒大遭剔除，看【下一頁】

美國總統拜登於6月3日更新了上一任總統特朗普時期出台的與中方軍方有關聯的企業清單，上榜企業和實體從原本清單所列的44個，經調整後變為59個，更新前被納入的企業不再於名單內。另外，拜登將清單的名稱改為「中國軍工複合體企業」清單（Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List， NS-CMIC List）。

美國總統特朗普去年11月12日簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構，對部分中國企業進行投資。及後富時羅素公布，在富時環球股票指數系列（GEIS）、富時中國A股全盤指數系列，剔除相關中國企業，包括中國中車AH股、中科曙光及聯通A股。

相關文章：【美國制裁】拜登擴投資禁令中企名單至59家　「涉解放軍」港股一文看清

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編輯：袁諾曦

港股 中科曙光（滬：603019） 中國聯通（滬：600050） 中國中車（滬：601766） 中國中車（01766）

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