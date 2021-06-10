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【開市9點半】中美緊張關係恐升溫　拜登變招審查外國對手應用程式　美團員工人數挑戰10萬

股市 07:01 2021/06/10

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（1）中美緊張關係恐升溫，料為港股添壓。美國總統拜登昨簽署新行政命令，撤銷Tik Tok和微信禁令，但會加緊審查「外國對手」的應用程式。另一邊廂，美國周二通過《美國創新及競爭法》，投放逾2,500億美元，抗衡中國科技發展。一份聲明草案又顯示，歐盟與美元將同意在應對中國經濟、政治和軍事崛起的政策上互相合作。

【TikTok】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令　惟加緊審查外國對手應用程式

即睇開市9點半重點：

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（2）中國飛鶴  （06186） 股價波動，內媒原報道，公司董事長預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌，其後部份撤回報道。直至中午，飛鶴又公告指，計劃動用不超過2億美元資金回購股份。

【中國飛鶴】內媒撤董事長「奶粉銷量斷崖下跌論」 飛鶴動用最多2億美元回購、收跌6.6%

（3）美團 （03690） 擬招聘6萬人發展新業務。

【美團股價】美團據報計劃今年招聘6萬人發展物流、社區團購等　員工人數有望短期突破10萬

（4）花旗私人銀行建議客戶繼續投資，並儘早增加股票配置。

【大行看法】花旗私銀：看好下半年股市前景　瞄準5G醫療保健新能源主題

（5）恒生科技指數於8000關爭持，但北水基金仍熱衷推出專攻科技板塊的相關ETF。

【北水ETF】港股科技ETF密集推 專家拆解加大布局港股玄機

（6）時代天使  （新上市編號：06699）  已截止招股，據報擬以招股價上限173元定價，但認購人數少於80萬人。

【新股IPO】時代天使6699擬以上限173元定價　消息指認購少於80萬人（不斷更新）

（7）港鐵  （00066） 推出網上自助失物處理平台。

【港鐵66】港鐵推網上自助失物處理平台　一文看清如何用App網上登記報失

（8）阿里影業  （01060） 經調整EBITA首次扭虧為盈。

【業績】阿里影業全年虧損收窄9成至9631萬人幣　經調整EBITA首轉正

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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