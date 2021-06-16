【TikTok】拜登簽署新行政命令撤銷TikTok微信禁令　美商務部長﹕對TikTok安全審查沒有具體時間表（第四版）

▲ 【TikTok】拜登簽署新行政命令 撤銷TikTok及微信禁令 惟加緊審查外國對手應用程式

美國總統拜登於上周三（9日）簽署新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和騰訊 （00700） 旗下WeChat下達的禁令，但仍會加緊審查其他可能對美國人數據構成風險的外國企業。

最新消息指，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前接受外電訪問時表示，美國仍在對TikTok、WeChat進行「從上而下」的全面審查（"A top-to-bottom review"）。她亦表示，對於TikTok和WeChat的安全審查，並沒有具體完成的限期或時間表。

拜登上周三（9日）簽署新行政命令，宣佈撤銷幾道早前特朗普簽署針對WeChat、TikTok的行政命令（編號EO 13942、EO 13943、EO 13971）。

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不過，行政命令仍有要求商務部評估並封禁可能構成國家安全風險的應用程式，但新行政要求與早前特朗普所頒下的要求不同，拜登是次並沒有特別表明針對個別公司，例如字節跳動或微信。新命令旨在澄清美國認為損害美國人敏感數據的標準，當中包括個人身份信息和遺傳信息。

中國商務部發言人周四（10日）表示，中國留意到美方撤銷了上屆政府針對TikTok、微信等中國應用程序的行政命令，並形容此舉是「朝著正確方向邁出的積極一步」。不過，中方亦留意到美方同時要求對外國應用程序的安全風險進行審查，而美國外國投資委員會現時仍在對TikTok進行審查，中方希望美方公平公正對待中國企業，避免將經貿問題政治化。

早前字節跳動擬出售TikTok股權予美國公司，外電引述消息人士指，是次下達的新命令將不會涉及該項交易，目前該項交易正交由另一項獨立安全審查處理。

（第二版更新騰訊、快手表現）

（第三版更新中國商務部回應）

（第四版更新美商務部部長發言）

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編輯﹕賴奕羚