【TikTok】拜登簽署新行政命令撤銷TikTok微信禁令　加緊審查外國對手應用程式（第二版）

▲ 【TikTok】拜登簽署新行政命令 撤銷TikTok及微信禁令 惟加緊審查外國對手應用程式

美國總統拜登於周三（9日）簽署新行政命令，撤銷前任美國總統特朗普對字節跳動旗下TikTok 和騰訊 （00700） 旗下WeChat下達的禁令，但仍會加緊審查其他可能對美國人數據構成風險的外國企業。騰訊早前曾指WeChat禁令與內地版「微信」無關，騰訊今早股價未受太大刺激，現升0.5%，報606元；TikTok母企字節跳動在內地主要對手快手 （01024） 就升1.4%，報206.2元。

拜登在新行政命令中，宣佈撤銷幾道早前特朗普簽署針對WeChat、TikTok的行政命令（編號EO 13942、EO 13943、EO 13971）。

騰訊回應美國禁令 馬化騰：WeChat、微信是不同產品，可見【下一頁】

不過，行政命令仍有要求商務部評估並封禁可能構成國家安全風險的應用程式，但新行政要求與早前特朗普所頒下的要求不同，拜登是次並沒有特別表明針對個別公司，例如字節跳動或微信。新命令旨在澄清美國認為損害美國人敏感數據的標準，當中包括個人身份信息和遺傳信息。

早前字節跳動擬出售TikTok股權予美國公司，外電引述消息人士指，是次下達的新命令將不會涉及該項交易，目前該項交易正交由另一項獨立安全審查處理。

（第二版更新騰訊、快手表現）

相關文章﹕

【美國制裁】拜登擴投資禁令中企名單至59家 「涉解放軍」港股一文看清

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚