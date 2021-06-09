【業績】阿里影業全年虧損收窄9成至9631萬人幣　經調整EBITA首轉正

▲ 阿里影業全年虧損收窄9成至9631萬人幣 經調整EBITA首轉正

阿里影業 （01060） 截至今年3月底止全年，虧損大幅收窄至9631.1萬元（人民幣，下同），而對上一個財年的虧損為11.5億元，不派息。但阿里影業經調整EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤）首次扭虧為盈，由虧損6.6億元轉為錄得盈利1.2億元；同時，經營活動產生的淨現金流由負7.8億元轉為流入2.6億元。

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期內，阿里影業收入按年跌0.5%至28.6億元。內容分部按年增37%至14.2億元，主因得益於娛樂內容領域廣泛和深度的佈局，投資與參與從最初的單一的電影業務延展至全面及廣泛的娛樂內容投資與創作。IP衍生及商業化部分則有39%的增幅至2.2億元。

但科技分部因疫情對線下娛樂消費場景的限制，在線票務收入大幅下降，導致該業務收入下跌30%至16.2億元。

阿里影業指，將繼續深度佈局全品類娛樂內容，提高電影、劇集等多品類的內容生產能力；擴大科技平台服務範圍；與阿里經濟體深度協同，推進產業生態合作。公司預期，明年將利用其自身內部財務資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。

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編輯：袁諾曦