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【HSBC滙豐】滙豐早段逆市跌1.5%　隔晚遭穆迪下調債務評級至A3

股市 11:02 2021/06/10

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【HSBC滙豐】滙豐早段逆市跌1.5%　隔晚遭穆迪下調債務評級至A3

國際評級機構穆迪發表報告指，將滙豐 （00005） 高級無抵押債務評級由「A2」下調至「A3」，展望由評級觀察列表調整為「穩定」，主因滙豐具雄厚的資本及流動性，可緩衝改善盈利水平所面對的挑戰。滙豐最新逆市跌1%報47.9元，成交3.2億元。

滙豐落實王冬勝接班人，廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO｜詳見【下一頁】

穆迪亦將滙豐名義基礎信用評估（BCA） 由「A2」下調至「A3」，次級債務評級由「A3」下調至「Baa1」 ，HSBC Capital Funding （Dollar 1） L.P.發行並由滙豐擔保的永續證券優先股非累積評級從「Baa2」下調至「Baa3」。

穆迪表示，將滙豐的BCA評級下調，反映未來12至18個月集團在恢復盈利至同行水平具挑戰。但機構認為，滙豐有強勁的資本及流動性，以及存款基礎穩定，特別是亞洲。穆迪又指，集團的足跡遍佈香港、中國、英國、歐洲及美國，香港及英國的零售及商業經營權強大，令集團較其他環球銀行更具商業優勢。

另一方面，穆迪認為，面對環球金融危機，滙豐較其他環球銀行具韌力，在接下來10年，雖然業務成本上升，但在商業模式重新定位上，比同行採取更少措施。穆迪指，在資本及槓桿要求上升、以及底息環球下，滙豐對利息收入的依賴將會更高。

祈耀年：廖宜建與Rosha均是資深銀行家，兩人協力更符合滙豐拓展亞洲策略，看【下一頁】

滙豐宣布戰略性重新定位，穆迪指，未來3至4年集團計劃於亞洲市場發展，特別是財富管理，退出不能產生足夠回報的商業客戶、增加技術投資，並退出表現不佳的歐洲和美國零售業務。穆迪認為，滙豐的計劃對信用正面，但具挑戰。

穆迪又指，即使在良好的環球下，集團或需至少兩至三年時間才可在計劃中得益，撥備前的盈利能力也會有實質性的提高。在重新定位期間，滙豐將與同業競爭，皆因其會重點投資於科技及亞洲，另外，集團還要面對經濟復甦不確定、英美與中國關係緊張所帶來執行上的挑戰，該等因素均可能拖累滙豐的盈利能力。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐另類谷針　若完成接種疫苗、非同一工作地點同居職員可恢復上班（第三版）

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編輯：袁諾曦

港股 本地銀行股 穆迪 王冬勝 評級機構 經濟 金融 銀行 滙豐控股（00005）

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