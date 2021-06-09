【示範單位】何文田VAU Residence　388呎兩房單位　穿過浴室先到工作平台

萬科香港旗下何文田自由道11號新盤「VAU Residence」開放示範單位，發展商同時透露項目將最快於明日（9日）起公布價單及收票，並最快於本周末起開售。

是次放開放的示範單位共有3個，皆為無改動示範單位，當中以18樓H室為藍本的兩房單位，實用面積388平方呎，外連22平方呎露台及16平方呎工作平台。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

單位一入大門有玄關位，大門旁設多功能貯物櫃及鞋櫃，儲物空間充足。穿過玄關，可見開放式廚房及客飯廳。長方形客飯廳間隔實用，以落地玻璃門連接露台，增強室內採光及通風。開放式廚房一側設有窗戶，可與露台形成對流，保持室內空氣流通。廚房除了設有嵌入式電器家具，亦從工作枱面延伸出窄身儲物櫃，善用空間。

兩個睡房及廁所以小玄關分隔，盡量省卻走廊位，提高空間實用度。睡房間隔方正實用，並以玻璃幕牆提高採光度。單位最特別之處，是工作平台須穿過浴室才可到達，住戶可利用平台空間晾曬衣物。此外，浴室設有浴室寶調節室內環境。

延伸閱讀︰【示範單位】何文田VAU Residence 285呎一房單位附送特製衣櫃 配掛衣拉桿方便收納【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機