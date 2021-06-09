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【黃金走勢】買金抗通脹如賭博 分析師指金價與通脹不相關

股樓投資 23:07 2021/06/09

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今年以來，通脹預期愈見升溫，投資者紛紛買入不同資產對抗通脹，當中黃金便是著名的抗通脹資產。然而，晨星 (Morningstar) 投資組合策略師Amy Arnott便指，1980 年至1984年期間的年均通脹達6.5%，但同期黃金投資者平均虧損近10%。

【去美元化】增持歐元、人民幣及黃金 俄主權基金盡沽美元資產

即使在1988至1991年期間，當年通脹率為4.6%，但投資於黃金的平均蝕幅卻達7.6%，只有在1973年到1979年期間，投資黃金的回報率能高達35%，而當時的年均通脹為8.8%。

Arnott 指出，黃金在不同高通脹時期的表現不一，如希望通過投資黃金來應對通脹，實與賭博無異。她指在過去半個世紀中，黃金與通脹的相關係數只有 0.16。一般來說，相關係數為1代表兩種資產走勢一致，而0則代表兩者並不相關。Arnott 建議擔心通脹的投資者應轉投其他資產類別。

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撰文 : 林展鋒

財務自由 黃金 經濟 通脹

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