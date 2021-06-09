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華人置業設疫苗接種中心 參加名額僅200個 抽獎頭獎為10手匯控股票

理財智慧 19:54 2021/06/09

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為鼓勵更多市民接種疫苗，華人置業集團(00127)繼夥拍信和集團捐出凱滙單位作抽獎禮品後，今次於銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，對象包括集團員工及家人、以及旗下物業租戶的員工及其家人，而名額只有200個。同時以抽獎形式送出總值約55萬元的禮品，當中包括透過天發證券送出匯豐控股(00005)、港交所(00388)及電能實業(00006)等。

【打疫苗有獎抽】李嘉誠基金會及長江集團推 2,000萬元禮券大抽奬 頭獎可獨得500萬元禮券 用來買長實樓交港燈電費都得 【下一頁

外展疫苗接種中心位於銅鑼灣告士打道311號皇室大廈安達人壽大樓37樓3701室，屆時接種中心將提供「復必泰」疫苗接種服務。第一劑及第二劑疫苗的接種日期，分別為6月28日及7月23日，接種時間為上午10時至下午2時。而有意參加的集團員工及家人、以及集團擁有或管理物業的租戶之員工及家人，需前往「華人置業集團疫苗接種日網站」填寫個人資料及選擇接種兩劑疫苗的時間，然後憑確認電郵於指定時間前往皇室大廈接種疫苗。是次活動的參加名額共200個，先到先得，額滿即止。集團擁有或管理物業名單請參閱集團官網

【打疫苗有獎抽】恒基推6次抽獎活動 頭獎可獲價值逾100萬足金60両 領展推總值逾200萬獎品 【下一頁

華人置業集團行政總裁陳凱韻女士表示，集團期望透過提供一個方便的地點及一點心意，增加香港的疫苗接種人數。希望大家從保護自己開始，在疫情流行期間守護親友以至整個社區。

有關接種疫苗禮品：

 

參加抽獎人士必須年滿18歲、香港居民、並成功於集團設立的外展疫苗接種中心接種疫苗的人士。得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由集團支付。此外，參加人士每次接種完畢，均會即場獲贈華人置業集團管理商場的港幣200元購物現金券及價值港幣100元的雙妹嚜禮品包。預計每人可得到總值港幣600元的禮品。 有關參加接種疫苗及抽獎的條款及細則，將於稍後在集團官網公布。

 

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責任編輯：羅浩濂

華人置業（00127） 商場 股票 疫苗 疫情 陳凱韻

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