【營人物語@iM網欄】留意魚生的高脂陷阱 一件中拖羅壽司就有約80kcal

得悉好友Amy快將移民，我們也多抓緊時間相聚。Amy提及過近期多出席了朋友及家人的聚餐，因而增磅不少；這天我們相約一起午膳，我便提議到日本餐廳，因有不少低脂食物供選擇。

看過餐牌後，Amy説：「我選這個『極上壽司定食』，當中全是魚生壽司，應不會致肥吧！」我細看餐牌上的圖片，提醒她：「魚生也有高脂陷阱呢！這個壽司定食包含吞拿魚腩、吞拿魚蓉和魚籽，全屬高脂肪呢！」Amy驚訝地說：「不會吧！這些全是我平日常點選的。」我解釋：「魚腩為魚類中高脂肪的部位之一。以吞拿魚為例，一件赤身壽司約含35卡路里，一件中拖羅壽司約含80kcal，選大拖羅的話，脂肪和卡路里則更高，吞拿魚蓉其實即是拖羅碎；另外別輕視這小小的魚籽，它主要為脂肪成份，一件魚籽軍艦壽司就含75卡路里。」

相關文章:【營人物語@iM網欄】即食麵反式脂肪含量高 不利心血管健康

Amy聽罷，說：「那我改要這個 — 『火炙壽司定食』，既沒吞拿魚蓉亦沒魚籽，算是低脂低熱量吧！」我回應：「但有左口魚裙邊和沙律醬呢，雖然火炙即是將魚生表面輕輕用火槍燒熟，熱量並不會因火炙而有所變化，但火炙壽司多用上較高脂肪的魚類或部位，如左口魚裙邊，一件左口魚裙邊壽司就有70卡路里，而且大多火炙壽司會加上沙律醬、芝士醬等，脂肪含量大大提升！」

相關文章:【營人物語@iM網欄】細閲營養標籤 麵包的健康陷阱

Amy一副尷尬的樣子笑說：「那...你替我點一款低脂選擇好嗎？」我說：「這個『北海道壽司定食』吧！它主要為赤身及貝類壽司，再配一客茶碗蒸，最適合減肥不過！」Amy笑說：「移民到外國後，沒有營養師在我身邊提醒，我怕體重隨時會不受控地上升...。」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機